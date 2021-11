Bernardeschi lascia Raiola, il nuovo procuratore è Pastorello

Federico Bernardeschi è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera. L'esterno della Juventus ha infatti deciso di cambiare procuratore.

L'ex Fiorentina saluta Mino Raiola e passa alla scuderia di Federico Pastorello. Il contratto di Bernardeschi con la Juventus è in scadenza nel giugno 2022.

A oggi però non è stata ancora trovata un'intesa per il rinnovo con i bianconeri, dunque da gennaio potrebbe firmare per un altro club a parametro zero.

L'agente ha comunicato l'ufficialità del passaggio dell'esterno alla sua scuderia caricando una foto sul suo profilo Instagram.

"Sarebbe dovuto succedere prima, ma a volte le cose belle impiegano più tempo ad accadere! Sono orgoglioso di annunciare che Bernardeschi ha firmato con la PP Sport Management! Benvenuto in famiglia".