Bernardeschi ancora a segno: solo un punto in due gare per il Toronto

L'ex Juventus realizza il secondo goal in altrettante uscite col Toronto: slitta, però, l'appuntamento con la prima vittoria in MLS.

Non è iniziata nel migliore dei modi la MLS 2023 per il Toronto: dopo il k.o. all'esordio sul campo del DC United, la compagine canadese non è andata oltre l'1-1 al cospetto dell'Atlanta United, sempre in trasferta.

Un punto conquistato in due uscite dalla squadra di Federico Bernardeschi, miglior marcatore dei suoi: l'ex Juventus ha timbrato il cartellino in entrambe le occasioni, aprendo le marcature ad Atlanta con un bel rasoterra sul primo palo scoccato dal limite dell'area al 52'.

Una gioia durata appena otto minuti, ossia il tempo necessario a Rossetto per realizzare il definitivo 1-1 che quantomeno ha smosso la classifica del Toronto nel Gruppo Est.

Non era presente Lorenzo Insigne, andato k.o. nel match d'esordio perso per 3-2 in maniera rocambolesca nei minuti di recupero, quando la vittoria sembrava ormai alla portata.

Toronto atteso da un impegno casalingo nella prossima giornata, quando ospiterà il Columbus Crew: altra occasione, per Bernardeschi e compagni, di regalare la prima gioia della stagione ai propri tifosi.