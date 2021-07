"Voglio vincere", si trasferisce ai rivali: Berghuis va all'Ajax

L'attaccante della Nazionale olandese, capitano del Feyenoord, si trasferisce ai rivali dell'Ajax fino al 2025.

Alle soglie delle 200 presenze, da due stagioni da capitano, lascia il Feyenoord. Non va all'estero, no: rimane in Olanda, nello stesso campionato, l'Eredivisie. Si trasferisce nella rivale storica, prendendo una decisione forte, che farà discutere: Steven Berghuis va all'Ajax, tra lo stupore generale.

I Lancieri nelle scorse ore hanno ufficializzato il raggiungimento dell'accordo per il trasferimento dell'attaccante della Nazionale olandese, impegnato fino a qualche settimana fa a Euro 2020.

"L'Ajax ha raggiunto un accordo di massima con il Feyenoord per il trasferimento di Steven Berghuis. L'accordo è soggetto all'adempimento di una serie di condizioni, tra cui la visita medica. Se le condizioni saranno soddisfatte, Berghuis firmerà un contratto con l'Ajax che durerà quattro stagioni, fino al 30 giugno 2025".

𝘾𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙤𝙤𝙣 ➥ #WelcomeSteven — AFC Ajax (@AFCAjax) July 16, 2021

Berghuis lascia il Feyenoord, come detto, dopo 199 presenze e 87 reti: cresciuto nelle giovanili del Twente, ha vissuto altre due esperienze in Olanda, al VVV-Venlo e all'AZ Alkmaar, prima di trasferirsi in Inghilterra al Watford, tra parentesi aperte e chiuse, diventando il capitano del Feyenoord nel 2019.

"Ho 29 anni, e non è un segreto che volevo fare lo step successivo. Per me è importante migliorarmi ulteriormente. Quando ho deciso di trasferirmi in un nuovo club, oltre al mio sviluppo come calciatore, cercavo la combinazione giusta tra giocare per trofei, giocare in UEFA Champions League e rimanere con la Nazionale. All'Ajax penso che tutto questo coincida".

Chiaro il messaggio lanciato da Berghuis, a cui seguono le dichiarazioni del direttore sportivo dell'Ajax, Marc Overmars: