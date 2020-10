Berenguer ufficiale all'Athletic: il Torino pagherà una penale

L'Athletic ha raggiunto un principio di accordo per l'acquisto di Berenguer dal Torino. La società granata paghera una penale all'Osasuna.

Finisce ufficialmente l'avventura di Alex Berenguer al . L' ha infatti comunicato di avere raggiunto un principio di accordo per il suo ritorno nei Paesi Baschi.

Berenguer d'altronde era stato acquistato dall'Osasuna, che proprio considerata la grande rivalità con l'Athletic, aveva fatto inserire al Torino una penale in caso di futura cessione alla squadra di Bilbao.

ℹ️ Principio de acuerdo por Álex Berenguer. #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) October 2, 2020

Cessione puntualmente verificatasi e per cui adesso la società granata dovrà versare 1,5 milioni di euro all'Osasuna, appunto.

Berenguer, dopo aver superato le visite mediche di rito, firmerà con l'Athletic fino al 2024. Per lui, come detto, si tratta di un ritorno in dove ha già giocato nella stagione 2016/17 prima del trasferimento al Torino.