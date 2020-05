Berbatov e la mezz'ora da difensore: "Ero come Baresi e Maldini"

L'attaccante bulgaro ricorda di aver giocato come difensore ai tempi del Manchester United: "Ero come Baresi, Maldini e Beckenbauer in una persona".

Ha giocato per anni nel ruolo di attaccante con buonissimi risultati segnando qualcosa come 243 goal in giro per il mondo, eppure Dimitar Berbatov poteva essere anche un ottimo difensore.

Questo almeno è quanto assicura scherzando lo stesso Berbatov, che in diretta su Instagram ricorda la volta in cui fu chiamato a giocare in difesa nel di Ferguson.

In una gara di League Cup contro il , infatti, Sir Alex perse per infortunio Zeki Fryers dopo aver già effettuato i tre cambi e chiese al bomber bulgaro di dare un mano dietro.

"Certo che me lo ricordo, intanto non furono cinque minuti ma quasi mezz'ora. Ma in pochi ricordano come giocai quella partita. Ero come Baresi, Maldini e Beckenbauer in una sola persona".

Una battuta, ovviamente, ma che fa capire come l'autostima a Berbatov non sia mai mancata.