Furia Berardi contro un tifoso: rissa sfiorata dopo Modena-Sassuolo

Sassuolo eliminato dalla Coppa Italia, nel post gara l'attaccante dei neroverdi è stato trattenuto a fatica fuori dallo Stadio Braglia di Modena.

Non solo l'eliminazione nella prima gara stagionale per il Sassuolo di Dionisi. Sconfitto dal Modena per 3-2, i neroverdi hanno detto subito addio alla Coppa Italia. Non sono bastate le reti di Ayhan e Domenico Berardi, in goal su rigore e al centro dei social per quanto accaduto al termine della sfida.

Battibecco con un tifoso al termine della gara del Braglia, casa del Modena. Un video che circola sui social, infatti, mostra come Berardi sia stato tenuto a forza da tifosi e addetti alla sicurezza, probabilmente dopo qualche parola di troppo da parte del fan.

Non è ancora chiaro cosa abbia spinto Berardi a reagire così, di corsa contro un tifoso e riportato di forza dentro allo Stadio Braglia per calmarsi. Attaccato anche da altre persone, in maniera verbale, il giocatore della Nazionale ha chiesto spiegazioni sul perchè degli insulti, come si può vedere da altri video che circolano in queste ore sui social.

E' attesa ora la reazione del Sassuolo dopo quanto accaduto a Modena. Tra una settimana i neroverdi esordiranno in campionato contro la Juventus, per il primo turno della Serie A 2022/2023.