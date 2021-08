Berardi salta l'esordio del Sassuolo: out per un problema al piede

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha confermato il forfait del capitano neroverde in vista dell'esordio contro il Verona.

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha confermato che Domenico Berardi non prenderà parte alla sfida di domani contro il Verona:

"Gli indisponibili saranno Kyriakopoulos, squalificato, Bourabia che non si è allenato per tutta la settimana e spero rientri per la prossima, e poi non ci sarà Domenico che ha ricevuto una botta a un piede e non sarà della partita”.

Dopo la cessione di Locatelli alla Juve, il Sassuolo dà il là al proprio campionato facendo i conti con un'altra pesante defezione, ossia quella del suo capitano.

Il numero 25 non guiderà i suoi nella prima trasferta dell'anno sul campo del Verona e Dionisi spera di averlo a disposizione quantomeno per il debutto casalingo contro la Sampdoria, in programma domenica 29 agosto.

Nei giorni scorsi aveva preso corpo l'ipotesi di vedere il classe 1994 lontano dall'Emilia, convinto a forzare la propria richiesta di cessione al club che lo ha lanciato sul palcoscenico della Serie A.

A chiudere la questione, però, ci ha pensato il DS Carnevali che ha spento sul nascere qualsiasi tipo di discorso, dichiarando incedibile il calciatore a maggior ragione a soli dieci giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato.