Berardi protagonista anche con l'Italia: è il bomber Azzurro del 2020

Domenico Berardi è stato il giocatore più prolifico della Nazionale italiana nel 2020. Con tre reti precede El Shaarawy e Grifo.

Si è chiuso come meglio non poteva il 2020 della Nazionale Azzurra. L’ infatti, imponendosi per 2-0 sul campo della Bosnia, si è garantita il pass per le Final Four della UEFA .

Un traguardo, quello raggiunto dagli uomini di Roberto Mancini, figlio del primo posto ottenuto nel Girone 1 della Lega A, ma anche di un anno solare senza sbavature che ha confermato la grande crescita di un gruppo che sembra ormai pronto a competere con le rappresentative migliori.

L’Italia ha chiuso il suo 2020 da battuta (5 vittorie e tre pareggi), ma anche con la sensazione di aver trovato altri uomini importanti sui quali poter contare. Tra essi c’è certamente Domenico Berardi che, messo forse definitivamente alle spalle un rapporto fatto di alti e bassi con l’Azzurro, è stato il miglior cannoniere dell’anno della Nazionale.

3 - Domenico Berardi ha segnato tre gol con la Nazionale Italiana 🇮🇹 nell'anno solare 2020, più di ogni altro giocatore in Azzurro nel periodo. Favoloso.#BosniaItalia pic.twitter.com/h881VkbYEj — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 18, 2020

Tornato a vestire la maglia dell’Italia lo scorso 7 ottobre in occasione di una sfida con la Moldavia a poco meno di due anni dalla sua ultima presenza, proprio nella stessa gara ha trovato la sua prima marcatura Azzurra. Il gioiello del si è poi ripetuto nelle ultime due sfide contro e , portando così il suo bottino complessivo a 3.

Nella speciale classifica dei migliori marcatori del 2020, precede El Shaarawy e Grifo, entrambi con due reti, mentre hanno segnato un goal a testa Sensi, Barella, Cristante, Caputo, Lorenzo Pellegrini, Bernardeschi, Jorginho e Belotti.

10 - Andrea #Belotti è il 35° giocatore differente ad andare in doppia cifra di gol con la maglia dell'Italia. Compagnia.#BosniaItalia — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 18, 2020

Proprio quest’ultimo, segnando contro la Bosnia si è tolto una soddisfazione importante. Salendo a quota dieci reti totali, è diventato il trentacinquesimo giocatore ad andare in doppia cifra con la maglia dell’Italia.