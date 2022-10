Berardi, nuovo infortunio al rientro: fuori in Atalanta-Sassuolo

Domenico Berardi, tornato in campo dopo lo stop per infortunio, entra al 56' di Atalanta-Sassuolo e si fa di nuovo male uscendo al 79'.

Il calvario di Domenico Berardi, iniziato un mese e mezzo fa a causa di una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro, non accenna ad arrestarsi, nemmeno nella serata che avrebbe dovuto segnare il suo definitivo ritorno tra i ranghi del Sassuolo.

Nel match di Bergamo, il 2-1 dell'Atalanta non è l'unica pessima notizia per i neroverdi: entrato al 56', la gara di Berardi è durata il tempo di 23 minuti, con tanto di sostituzione obbligata con Alvarez e mani sul volto a testimoniare l'amarezza e la paura per un nuovo lungo stop.

Non è ancora chiara l'esatta entità del problema fisico che, al netto di colpi di scena, dovrebbe essere di natura muscolare, a giudicare dal ghiaccio sul flessore sinistro: eventuali esami svolti nelle prossime ore potranno gettare maggiore luce sulla situazione.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Federico Dionisi si è sentito di escludere l'ipotesi di una ricaduta per il suo giocatore.

"Non mi sento di confermare la ricaduta, ha sentito qualcosina. L'ho visto solo un po' demoralizzato perché voleva giocare".

E pensare che, a pochi minuti dal suo ingresso in campo, Berardi ha rischiato di bagnare il ritorno con un goal d'autore: soltanto la traversa si è messa di mezzo tra il suo mancino e il goal, rimasto una chimera.

Dionisi ha quantomeno ritrovato l'altro assente di lusso di questa prima parte della stagione: Hamed Junior Traorè, all'esordio, è stato gettato nella mischia al 65' nel tentativo di riacciuffare un risultato di parità che alla fine non si è concretizzato.