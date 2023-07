L'Al-Nassr di CR7 e Brozovic mette sul piatto 15 milioni l'anno per Domenico Berardi. Nel mirino dei club arabi anche Immobile, Zaniolo e Chiesa.

Offerte a tappeto per accaparrarsi i migliori: dopo Milinkovic-Savic, ecco che anche Domenico Berardi - stella del Sassuolo, attaccante della Nazionale di Mancini, 12 goal e 7 assist nell'ultima Serie A - finisce sul taccuino dei club sauditi.

Come il serbo ex Lazio anche l'ala campione d'Europa, che il primo di agosto compirà 29 anni, sogna già da po' il grande salto in un top club, finora mai avvenuto. Come se la maglia del Sassuolo, l'unica indossata in carriera, la sentisse sempre un po' più stretta. Ora la grande offerta economica proveniente dagli Emirati, come riporta 'Libero', potrebbe davvero farlo tentennare.

Per Berardi, nel dettaglio, c'è l'Al Nassr, la squadra di CR7 e Brozovic, che mette sul piatto 15 milioni di euro a stagione per il calciatore sbaragliando la potenziale concorrenza di Lazio e Juventus. Per il cartellino il Sassuolo chiede 30 milioni, ma questo è il problema minore, nonostante Berardi sia considerato il faro-guida della squadra, capitano e leader tecnico e carismatico in campo.

Gli arabi, infatti, non hanno limiti di budget e non hanno obiettivi di mercato specifici: questi affari dipendono solo ed esclusivamente dalla volontà dei calciatori. Altrimenti, spesso, le trattative non cominciano nemmeno.

I primi approcci dai club sauditi sono sempre gli stessi: si parla ai calciatori europei di ingaggi folli tramite intermediari per capire se c'è l'interesse al trasferimento. Poi, eventualmente, si procede a formalizzare il tutto.

Il 10 del Sassuolo, tra l'altro, non sarebbe neanche l'unico azzurro tentato dal deserto: a Zaniolo sarebbero stati offerti 30 milioni l'anno per quattro anni dall'Al-Hilal, mentre Immobile avrebbe già rifiutato un biennale da 70 milioni. E nel mirino dei sauditi ci sarebbe anche Federico Chiesa.