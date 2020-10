Benzema shock a Mendy: "Vinicius sta giocando contro di noi"

All'intervallo di Moenchengladbach-Real, Benzema ha esortato Mendy a non passare il pallone a Vinicius: "E' contro di noi, lo giuro su mia madre".

Non è ancora arrivata la prima vittoria in per il , frenato sul 2-2 dal Moenchengladbach che ha rischiato seriamente di portare a casa l'intera posta dopo essere andato addirittura sul 2-0.

Solo i goal di Benzema e Casemiro nei minuti finali hanno permesso ai madrileni di evitare la seconda sconfitta in altrettante partite e di arrivare al doppio confronto con l' con zero punti nel girone.

All'intervallo, sul punteggio di 1-0 in favore dei tedeschi, prima del rientro in campo c'è stato un confronto tra Benzema e Mendy che hanno confabulato tra di loro: la scena è stata ripresa da 'RMC Sport' che ha anche carpito qualche parola proferita dall'attaccante francese.

🎙💬 Benzema : "Il fait n'importe quoi. Joue pas avec lui, il joue contre nous" ► https://t.co/xrNQ10PNuK pic.twitter.com/wLF132tV1f — RMC Sport (@RMCsport) October 28, 2020

"Fratello, non passargli la palla! Lo giuro su mia madre, sta giocando contro di noi".

Il soggetto in questione sarebbe Vinicius Junior, uno dei peggiori e sostituito da Zidane nella ripresa per far spazio a Eden Hazard. Episodio controverso che rischia di minare l'unione dello spogliatoio del Real Madrid.