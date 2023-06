L'attaccante francese rimarrà ancora con la maglia delle Merengues: svanita l'opportunità Arabia Saudita.

I presentimenti della vigilia della consegna del premio "MARCA Leyenda" lasciavano presagire altro, ma il futuro di Karim Benzema inizia a definirsi.

L'attaccante francese Pallone d'Oro rimarrà al Real Madrid, alla fine: questo quanto raccolto da MARCA, ma già nel corso dello stesso evento "Karim The Dream" aveva lasciato intendere che le percentuali di una permanenza si sarebbero alzate.

"Un messaggio rivolto al mio futuro? Perché parlare del futuro se sono a Madrid? A parlare è internet, ma internet non è la realtà".

In questa maniera si allontanano anche le voci legate a un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita, che potrebbe comunque avvenire in futuro.

Questo perché come spiega MARCA Benzema, in scadenza di contratto a giugno, dovrebbe rimanere fino a giugno 2024, e poi sì: si parlerà di nuovo del suo futuro.