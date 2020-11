Bennacer non si è allenato: a rischio per Milan-Fiorentina

Bennacer non si è allenato a causa di un problema muscolare, la sua presenza in Milan-Fiorentina è a rischio: pronto Tonali.

Non arrivano buone notizie dall'ultimo allenamento del per Pioli. La formazione rossonera, già priva di Ibrahimovic, rischia di dover fare a meno anche di Bennacer contro la .

Il regista algerino, titolarissimo in questo inizio di stagione insieme a Kessié nel 4-2-3-1 di Pioli, accusa un problema muscolare e oggi secondo quanto riportato da 'Sky Sport' non si è allenato.

Nel caso in cui Bennacer non dovesse recuperare al suo posto sarà confermato Tonali, reduce dalla buona prestazione fornita in contro il .

Per il resto Pioli, ancora alle prese col coronavirus e dunque assente in panchina domenica pomeriggio, recupera Saelemaekers e conferma Rebic al centro dell'attacco.