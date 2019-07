Benitez pronto a volare in Cina: accordo con il Dalian Yifang

Rafa Benitez potrebbe essere annunciato come nuovo allenatore del Dalian Yifang già domani. Il suo contratto con il Newcastle è scaduto.

Si chiude l'avventura in Premier League per Rafa Benitez. Dopo non aver rinnovato il contratto con il , adesso la sua prossima tappa potrebbe essere in .

Secondo quanto riportato da 'Sky Sports News', infatti, Rafa Benitez ha raggiunto l'accordo per diventare il nuovo allenatore del Dalian Yifang, squadra che milita nella Chinese Super League, la prima divisione del calcio cinese.

Benitez potrebbe essere annunciato già domattina e cominciare quindi in modo ufficiale la sua avventura in Cina.

Tra l'altro al Dalian Yifang troverà nuovamente Marek Hamsik, che ha già allenato ai tempi del . Oltre allo slovacco, nel Dalian gioca anche un uomo mercato del momento come Ferreira Carrasco.