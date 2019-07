Benin ai quarti di Coppa d'Africa... con zero vittorie in 13 partite!

Battendo il Marocco ai rigori, il Benin è approdato per la prima volta ai quarti. Ma in 4 edizioni di Coppa d'Africa, non ha vinto nemmeno una volta.

Si può festeggiare un risultato storico nonostante un ruolino di marcia clamorosamente negativo che racconta di zero vittorie in 13 partite? Si può. E il Benin, che in Coppa d'Africa non ha mai conquistato un successo eppure ora sogna in grande, ne è la dimostrazione più lampante possibile.

La nazionale dell'Africa occidentale si è qualificata ai quarti di finale della più importante competizione del continente. E l'ha fatto senza nemmeno vincere, naturalmente: ai rigori contro il favoritissimo di Benatia e Ziyech, dopo che la gara si era conclusa sull'1-1 ai tempi regolamentari e dopo che lo stesso mancino dell' aveva colpito il palo dal dischetto al 6' di recupero.

Una fortuna piuttosto sfacciata, insomma. Nulla, però, in confronto al quadro generale dei risultati del Benin, che nelle sue quattro partecipazioni alla Coppa d'Africa (2004, 2008, 2010 e, appunto, 2019) ha messo insieme un bilancio rabbrividente: 13 partite con zero vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte.

Il Benin non ha mai vinto nemmeno in questa edizione della Coppa d'Africa: nella fase a gironi ha pareggiato tutte le partite, contro , Guinea-Bissau e Camerun, passando come una delle migliori terze. Un quarto pareggio è arrivato agli ottavi di finale contro il Marocco, come detto, ed è bastato per passare nuovamente il turno.

Ora il Benin è ai quarti di finale e, mercoledì 10 luglio alle ore 18, sfiderà la vincente di Uganda- . Ma intanto la nazionale del francese Michel Dussuyer un grande traguardo l'ha già tagliato: ha toccato il punto più alto della propria storia in Coppa d'Africa. Senza vincere neppure una partita.