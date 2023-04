Benfica-Porto 2-1: i prossimi avversari dell'Inter cadono in casa

I prossimi avversari dell'Inter perdono la gara di campionato contro il Porto. Martedì la sfida contro i nerazzurri in Champions League.

Il Benfica cade e riapre la corsa al titolo di campione del Portogallo. La squadra lusitana ha perso 2-1 la sfida contro la rivale storica del Porto e approccia all'impegno di Champions League contro l'Inter vedendo accorciare il suo vantaggio sui biancoblu.

A sbloccare l'incontro dopo dieci minuti di gioco è stato uno sfortunato autogoal di Diogo Costa sugli sviluppi di un cross colpito di testa da Gonçalo Ramos.

La risposta dei Dragoni è arrivata verso la fine del primo tempo grazie a Uribe, che ha trovato il pari al 45esimo minuto con un destro secco in diagonale su sponda di Pepe.

Nel recupero il Porto passa addirittura in vantaggio, ma la rete di Galeno viene annullata per fuorigioco da una chiamata del VAR.

C'è poco da attendere per i biancoblu, che trovano il 2-1 a inizio ripresa con Taremi. Il risultato non cambia più fino al fischio finale e il Porto accorcia in classifica a -7 dalla vetta quando mancano 7 giornate al termine del campionato.

Martedì la sfida del Benfica all'Inter per i quarti di Champions, appuntamento al quale entrambe le squadre non arrivano dopo un risultato positivo in campionato.

Non è la prima volta che in questa stagione il Benfica affronta una squadra italiana. Nei gironi di Champions League infatti le aquile hanno affrontato e battuto in entrambi match la Juventus.