Benfica bottega cara: dal 2000 incassato più di un miliardo dalle cessioni dei calciatori

Negli ultimi 20 anni, il prestigioso club portoghese ha valorizzato e poi ceduto a peso d'oro molti talenti, da Di Maria a Darwin Nunez.

Tra i club alfa del calcio europeo, ma anche straordinario laboratorio di talenti. Può essere raccontato così il Benfica, società che nel suo palmares vanta - tra i vari trofei - due Coppe dei Campioni vinte nel 1961 e nel 1962.

Dopo l'epoca d'oro degli anni '60, le Eagles hanno continuato ha primeggiare soprattutto in ambito nazionale vantando ad oggi il record di 37 scudetti conquistati. Una leadership mantenuta anche nell'ultimo ventennio, duellando con Porto e Sporting Lisbona e adottando una particolare politica.

Soprattutto a partite dal 2000, infatti, il club che fu di Eusebio vanta una quantità incredibile di talenti che sono stati cresciuti nel vivaio oppure presi da giovanissimi e poi lanciati nel grande calcio.

Stagione Trasferimento top Prezzo Cessioni totali 2022-23 Darwin Nunez €75m €97m 2021-22 Pedrinho €18m €49.5m 2020-21 Ruben Dias €68m €76.5m 2019-20 Joao Felix €127m €240m 2018-19 Talisca €19m €73.3m 2017-18 Ederson €40m €132.7m 2016-17 Renato Sanches €35m €121.3m 2015-16 Rodrigo €30m €104.3m 2014-15 Enzo Perez €25m €104.6m 2013-14 Nemanja Matic €25m €45.7m 2012-13 Axel Witsel €40m €75.7m 2011-12 Fabio Coentrao €30m €41.2m 2010-11 Angel Di Maria €33m €85.7m 2009-10 Konstantinos Katsouranis €3.5m €6.8m 2008-09 Nelson €6m €7.6m 2007-08 Simao €20m €55.7m 2006-07 Ricardo Rocha €5m €11.3m 2005-06 Miguel €8m €9.8m 2004-05 Tiago Mendes €15m €18.4m 2003-04 Ednilson €130k (loan fee) €130k 2002-03 Marco Caneira €1.5m €1.50m 2001-02 Fernando Meira €7.5m €21.3m 2000-01 Nuno Gomes €17m €19.4m Totale €1.4b

*dati Transfermarkt

Un ottimo lavoro di formazione, che il Benfica ha sempre fatto pagare a caro prezzo ai club pronti a investire sui suoi talenti. Dalla stagione 2000/01, infatti, la società portoghese ha incassato circa 1,4 miliardi di euro dalle cessioni.



Una cifra clamorosa, che dimostra come il Benfica sia una bottega decisamente cara ma alla quale le squadre europee bussano spesso. Tanti i nomi cresciuti dalle parti dell'Estadio da Luz, come il neo juventino Angel Di Maria. L'ultima grande cessione è invece stata quella di Darwin Nunez, passato in estate al Liverpool per 75 milioni di euro.