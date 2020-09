Nuovo colpo per il Benevento: ufficiale l'arrivo di Iago Falque dal Torino

Il Benevento accoglie Iago Falque. Il suo contratto è stato già depositato in Lega, arriva in prestito dal Torino.

Quello che si è presentato ai nastri di partenza del campionato, è un che non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di comparsa. Dopo aver esordito nel torneo con un’incredibile vittoria in rimonta per 3-2 sul campo della e dopo essere stata rafforzata in maniera evidente nel corso della finestra di calciomercato, la compagine sannita accoglie un altro importante innesto: Iago Falque.

Secondo quanto si evince dal sito ufficiale della Lega infatti, il Benevento ha già depositato il contratto del giocatore che arriva dal con la formula del prestito. L'operazione è stata poi ufficializzata anche dai due club.

Filippo Inzaghi avrà quindi a disposizione un ulteriore rinforzo per un reparto avanzato totalmente rinnovato e che potrebbe far pensare ad un undici titolare con lo stesso Falque e Caprari alle spalle di Lapadula.

Iago Falque, classe 1990, si appresta dunque a vestire la sua sesta maglia italiana. Dopo aver militato, a livello giovanile, con e Bari, nel 2014, dopo le esperienze con , , , Almeria e , è tornato in per ripartire dal . Trasferitosi alla nella stagione successiva, nel 2016 si è poi legato al Torino, prima di chiudere la scorsa stagione in prestito ancora al Genoa.