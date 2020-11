Benevento-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida salvezza tra le due neopromosse Benevento e Spezia: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

BENEVENTO-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 7 novembre 2020

7 novembre 2020 Orario: 18:00

18:00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La prima ha dominato la scorsa Serie B, assicurandosi la massima serie per la seconda volta nella propria storia. I secondi hanno invece lottato nelle zone alte per mesi, riuscendo ad arrivare in grazie ai playoff. Ora Benevento e Spezia si ritrovano nel livello più alto del calcio italiano.

Sfida tra neopromosse in quel di Benevento, con i padroni di casa e lo Spezia che stanno dimostrando in queste settimane di voler rimanere nella massima serie anche per la prossima annata: a differenza di un in difficoltà palese, giallorossi e bianconeri stanno facendo leggermente meglio.

Per il Benevento sei punti frutto di due vittorie, con l'ottimo match perso contro il in rimonta come rimorso di questo avvio di campionato. Stesso discorso per uno Spezia a quota cinque, ma in partita contro la fino all'ingresso di Cristiano Ronaldo.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Nella Serie B 2019/2020 Benevento e Spezia si sono incontrate per la prima volta ad ottobre, con Tello che ha portato ai campani i tre punti in trasferta. Nel secondo match, al ritorno, 3-1 per la squadra di Inzaghi, vincitrice grazie a Impronta, Moncini e Viola, abili a rimontare il goal di Gyasi.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Benevento- : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO BENEVENTO-SPEZIA

La gara tra Benevento e Spezia si giocherà allo Stadio Ciro Vigorio di Benevento sabato 7 novembre 2020 alle ore 18. Non ci saranno i tifosi nemmeno per il settimo turno di Serie A.

Benevento-Spezia sarà visibile in diretta esclusiva tv sul satellite, e dunque su Sky. Per assistere all'anticipo del venerdì servirà sintonizzarsi su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251.

Benevento contro Spezia, gara della settima giornata di Serie A, sarà trasmessa anche in . Coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire la gara con dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso il servizio Sky Go.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming di Sky che permette la visione dei vari eventi acquistando uno dei pacchetti proposti.

Sarà possibile seguire la gara tra il Benevento e lo Spezia anche sul nostro portale grazie alla diretta testuale. Su Goal tutti gli aggiornamenti della sfida della Sardegna Arena minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

Inzaghi confermerà Lapadula centravanti, supportato da Insigne e Caprari. Pochi dubbi anche a centrocampo con Ionita, Schiattarella e Dabo, mentre Maggio e Foulon si giocano una maglia per completare il reparto composto da Montipò, Glik, Letizia e Caldirola.

In attesa di Galabinov, Spezia con Nzola prima punta, e il duo Verde-Farias sulle fasce. Pogeba e Ricci ancora dal 1' insieme a Bartolomei alla pari di Terzi e Chabot davanti a Provedel. I terzini di Italiano saranno Salva e Bastoni.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva, Terzi, Chabot, Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias.