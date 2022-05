Benevento-Pisa dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BENEVENTO-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Benevento-Pisa

Benevento-Pisa Data: 17-05-2022

17-05-2022 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (201 del satellite) , Sky Sport Calcio (202 del satellite) , Helbiz Live

(201 del satellite) (202 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, Helbiz Live, NOW

Il Benevento sfida il Pisa nella gara d'andata della semifinale playoff di Serie B.

Guarda Benevento-Pisa su DAZN. Attiva ora

Dopo aver espugnato il campo dell'Ascoli grazie a Lapadula, la squadra di Caserta gioca davanti al proprio pubblico il primo atto delle semifinali che valgono l'accesso alla finalissima con vista sulla promozione in Serie A.

Il Benevento, dopo aver chiuso settimo in regular season, sogna il terzo approdo in massima serie nel giro di cinque anni. I sanniti infatti hanno calcato il palcoscenico della A nelle stagioni 2017/2018 e 2020/2021.

Inizia, invece, il percorso playoff per il Pisa di D'Angelo, terzo al termine della stagione regolare. I toscani, oltre al ritorno fuori casa, hanno il vantaggio del miglior piazzamento in campionato che risulterebbe decisivo ai fini della qualificazione, nel caso in cui al termine delle due partite la differenza reti fosse pari.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Benevento-Pisa: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-PISA

Benevento-Pisa si giocherà allo Stadio 'Vigorito' martedì 17 maggio 2022. Calcio d'inizio alle ore 20.30.

DOVE VEDERE BENEVENTO-PISA IN TV

La sfida tra Benevento e Pisa verrà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà necessario scaricare l'app su moderna smart tv oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation), o su dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

L'articolo prosegue qui sotto

Il match sarà visibie anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite).

BENEVENTO-PISA IN DIRETTA STREAMING

Il confronto valevole per l'andata della semifinale playoff verrà trasmesso anche su Helbiz Live piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.Gli abbonati DAZN avranno l'opportunità di seguire il match in diretta streaming scaricando le relative app o connettendosi ai siti ufficiali. Lo stesso procedimento può essere seguito anche attraverso

Per chi invece vorrà usufruire di NOW, il servizio streaming on demand di Sky, sarà necessario acquistare il ticket 'Sport' prima di selezionare la diretta della sfida.

Il racconto di Benevento-Pisa sarà disponibile anche su GOAL. Sarà sufficiente collegarsi al portale e seguire la consueta diretta scritta della partita del 'Vigorito'.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO-PISA

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba, Glik, Masciangelo; Calò, Acampora, Ionita; Improta, Lapadula, Tello. Allenatore: Caserta

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Siega, Nagy, Marin; Sibilli; Puscas, Lucca. All. D'Angelo.