Benevento-Pescara: abruzzesi in campo con mascherine anti-Coronavirus

In campo con le mascherine. E' la scelta adottata dal , presentatosi così sul prato verde dello stadio 'Vigorito' di .

I calciatori abruzzesi, chiamati a sfidare la capolista nel posticipo domenicale della 28ª giornata di Serie B, sono scesi in campo muniti di mascherine anti-Coronavirus.

Il club biancazzurro, attraverso il proprio profilo Twitter, a pochi istanti dal calcio d'inizio aveva spiegato i motivi della linea adottata.

"PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell'arbitro poiché non previste dal regolamento".