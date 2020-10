Benevento-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento ospita il Napoli nel Derby campano della 5ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BENEVENTO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 25 ottobre 2020

25 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in trasferta il Benevento di Pippo Inzaghi nel Derby campano della 5ª giornata di . I partenopei sono al momento quarti in classifica con 8 punti, frutto di 3 vittorie, una sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione inflitto per la mancata disputa della gara contro la , i sanniti si trovano al 10° posto a quota 6 con 2 vittorie e 2 sconfitte.

Segui Benevento-Napoli in diretta streaming su DAZN

L'unico precedente giocato al Vigorito in Serie A il 4 febbraio 2018 vide il successo del Napoli per 2-0. In generale gli azzurri sono imbattuti da 10 gare in Serie A nei Derby campani, avendo ottenuto 8 vittorie e 2 pareggi nel parziale, senza subire nemmeno un goal.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

La squadra di Gattuso viene dal brillante successo interno in campionato contro l'Atalanta, ma anche dalla sconfitta in Europa League contro l'AZ Alkmaar, mentre gli Stregoni hanno rimediato un k.o. esterno per 5-2 contro la Roma nell'ultimo turno.

Il messicano Hirving Lozano è il miglior marcatore del Napoli in campionato con 4 reti, nelle fila giallorosse spiccano invece i 3 goal di Gianluca Caprari. In questa pagina tutte le informazioni su Benevento-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BENEVENTO-NAPOLI

Benevento-Napoli si disputerà il pomeriggio di domenica 25 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. La partita, che sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di 1, avrà inizio alle ore 15.00. Sarà il 3° Derby campano in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta il Derby campano Benevento-Napoli. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La partita Benevento-Napoli potrà essere vista dai clienti DAZN in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e in seguito avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli utenti troveranno disponibili alla visione on demand gli highlights e l'evento integrale.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraversosarà possibile seguireancheCollegandovi con il sito avrete infatti gli aggiornamenti minuto per minuto del derby campano, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Pippo Inzaghi, out Moncini, si affiderà a Lapadula come centravanti, con l'ex supportato da Iago Falque e Caprari sulla trequarti, favoriti per partire dal 1' su Roberto Insigne e Sau. In mediana in cabina di regia agirà Schiattarella, con Ionita e Dabo ai suoi lati nel ruolo di mezzali. Dietro, davanti al portiere Montipò, Letizia e Foulon potrebbero essere i due terzini, con Glik e Caldirola a comporre la coppia centrale difensiva. Assenti anche Viola e Barba, entrambi infortunati.

L'articolo prosegue qui sotto

Gattuso dovrebbe giocare con il 4-2-3-1. Fra i pali, rispetto all'impegno infrasettimanale in Europa, rientrerà Ospina, così come il greco Manolas al centro della difesa in coppia con Koulibaly. Completeranno il reparto i terzini Di Lorenzo e Hysay, favorito su Mario Rui. In mediana si rivedrà dal 1' Bakayoko, che affiancherà Fabian Ruiz. Osimhen sarà il riferimento offensivo, alle sue spalle è vivo il ballottaggio Lozano-Insigne per completare la linea dei trequartisti con Politano e Mertens.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.