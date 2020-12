Benevento-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Benevento e Lazio contro nella dodicesima giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

BENEVENTO-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Data: martedì 15 dicembre 2020

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN1

• Streaming: DAZN

Il Benevento ospita la Lazio in una un match valido per il dodicesimo turno del campionato di . Quella che andrà in scena sarà una sfida ovviamente speciale in casa Inzaghi, visto che si ritroveranno per una volta uno contro l’altro i tecnici delle due squadre Filippo e Simone.

Sia giallorossi che biancocelesti scenderanno in campo con l’intento di riscattarsi. Sia Benevento che Lazio sono infatti state sconfitte nella precedente giornata, rispettivamente contro il (1-0 in trasferta) ed il (1-2 in casa).

Quello che andrà in scena sarà il quarto confronto complessivo tra le due squadre. Benevento e Lazio, nel corso della loro storia si sono affrontate una volta in Coppa e due in Serie A. Il bilancio è totalmente favorevole ai biancocelesti che si sono sempre imposti, segnando tra l’altro ben 16 reti a fronte delle quattro subite.

Tutto su Benevento-Lazio: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming .

ORARIO BENEVENTO-LAZIO

Benevento-Lazio si gioca martedì 15 dicembre allo stadio 'Ciro Vigorito' di Benevento: calcio d'inizio programmato alle ore 20:45.

La partita tra Benevento e Lazio sarà un'esclusiva DAZN , detentrice dei diritti di 3 partite per ogni giornata di Serie A: in , il match andrà in onda su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky visibile per chi avrà sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Benevento-Lazio sarà trasmessa anche in sul sito di DAZN: basterà registrarsi e abbonarsi, per poi godersi la sfida tramite PC o scaricando l'app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet.

In alternativa, si potrà collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal potrete seguire Benevento-Lazio in diretta testuale: pregara, le formazioni delle due squadre e il racconto delle azioni principali.

Filippo Inzaghi dovrebbe affidarsi al suo abituale 4-3-2-1 nel quale non ci saranno gli indisponibili Maggio, Caldirola, Moncini e Viola. La linea difensiva dovrebbe quindi essere ancora composta da Letizia, Tuia, Glik e Barba. In attacco, Lapadula dovrebbe agire da unica punta con Ionita e Caprari a supporto. A centrocampo Dabo può far rifiatare Hetemaj.

Simone Inzaghi sarà costretto a rinunciare ad Acerbi in difesa, ma potrebbe ritrovare Patric: altrimenti dentro sia Luiz Felipe che Hoedt. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Akpa-Akpro, recupera Luis Alberto ma si ferma Lucas Leiva: al suo posto tocca a Escalante. In attacco, Correa dovrebbe riprendersi una maglia da titolare al fianco di Immobile.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Dabo, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.