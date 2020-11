Benevento-Juve, Morata espulso: niente derby

Finale estremamente convulso in Benevento-Juventus, scatta un parapiglia dopo il triplice fischio e Morata viene espulso dall'arbitro.

Come se non bastasse il passo falso e la brutta prestazione della , la Vecchia Signora deve fare anche i conti con l'espulsione nel finale di partita di Alvaro Morata .

L'attaccante spagnolo ha recriminato a lungo un calcio di rigore, ha protestato oltre il dovuto contro l'arbitro, anche dopo il triplice fischio. Il direttore di gara lo ha espulso sventolantogli il cartellino rosso.

"Era un rigore imbarazzante"

Secondo 'Sky Sport', Morata avrebbe anche detto all'arbitro che il rigore sarebbe stato imbarazzante. Ovviamente ha contribuito la frustrazione per l'attaccante spagnolo, che anche oggi ha segnato, ma che non può festeggiare la vittoria della Juventus.

Altre squadre

Morata adesso, se sarà solo una giornata di squalifica, dovrà saltare la prossima partita di campionato, ovvero il Derby di . Non una bellissima notizia, per usare un eufemismo, per Pirlo...