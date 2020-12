Benevento-Genoa 2-0: Insigne e Sau decisivi, Maran nel baratro

Successo per il Benevento di Inzaghi che ringrazia Insigne per tre punti di Platino: rossoblù sempre più in difficoltà.

Il vede la parte sinistra della classifica, il non riesce ad ottenere i tre punti ormai lontani anni luce. Vittoria di misura per i ragazzi di Inzaghi, che chiudono le gare tra le mura amiche per il 2020, mentre i rossoblù hanno di fatto giocato la loro ultima trasferta.

Una gara tirata e con pochissime occasioni quella andata in scena in terra campana: Genoa costretto a vincere e un minimo più propositivo, mentre il Benevento ha aspettato l'occasione propizia per trovare la via del vantaggio, come poi accaduto nella ripresa.

Scelto dal 1' insieme a Caprari, è stato Roberto Insigne a trovare il goal decisivo al minuto 57: secondo centro per lui in campionato dopo quello segnato al nel quale milita il fratello. Stavolta però il goal vale i tre punti contro un Genoa che rimane penultimo di classifica.

Pressing del Benevento su un Genoa in difficoltà in difesa, Hetemaj vede Insigne che apre col sinistro senza lasciare scampo a Perin per il vantaggio dei suoi. Colpito, il team di Maran non riesce a reagire nonostante il triplice cambio, che ha visto entrare in campo anche Pandev.

Il Benevento si difende bene nella seconda parte di gara senza mai rischiare di venire rimontato, riuscendo anche a raddoppiare con il rigore di Sau assegnato per fallo di Masiello: 2-0 e gara chiusa, senza storia. Per il Genoa un solo tiro nello specchio.

Maran sulla graticola, con il Genoa che dal 2021 dovrà arrivare una svolta alla propria annata. Una necessità, vista la difficile, a dir poco, situazione di classifica.

IL TABELLINO

BENEVENTO-GENOA 2-0

MARCATORI: 57' Insigne, 88' rig. Sau

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia (80' Foulon), Barba; Hetemaj, Ionita, Improta; Insigne (75' Tello), Caprari (79' Sau); Lapadula (79' Di Serio).

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga (75' Zappacosta), Bani, Masiello, Czyborra (58' Criscito); Ghiglione, Lerager, Sturaro (58' Radovanovic), Pjaca; Destro (74' Scamacca), Shomurodov (58' Pandev).

Arbitro: Giua

Ammoniti: Bani (G), Caprari (B), Goldaniga (G), Masiello (G)

Espulsi: