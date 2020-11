Benevento, Filippo Inzaghi non ci sta: "Rigore? Si è sentito un rumore impressionante"

L'allenatore dei sanniti commenta la partita contro il Verona tra i rimpianti: "È difficile commentare questa gara. Il contatto? Non può esser palla".

Il inciampa ancora. Terza sconfitta consecutiva per i sanniti in sul campo del , che trascinato dalla doppietta di Barak vince 3-1 il monday night della sesta giornata.

Filippo Inzaghi ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato soprattutto delle occasioni mancate dalla sua squadra specialmente in uno contro uno col portiere.

"È difficile commentare questa gara, venire a giocare così in casa di una squadra così forte e creare 6-7 occasioni è sinonimo che ci siamo. Però dobbiamo fare goal. Dobbiamo crescere in queste cose. Dal campo avevo la sensazione che avremmo vinto”.

L'allenatore del Benevento ha anche recriminato per un rigore non assegnato dall'arbitro per un contatto tra Tameze e Caprari, che poco dopo è stato anche espulso.