Il Benevento perde Caprari: due giornate di squalifica

Due turni di squalifica per Gianluca Caprari, espulso nella ripresa di Verona-Benevento. Una giornata a Martinez Quarta della Fiorentina.

Oltre al danno anche la beffa per il , uscito sconfitto dal 'monday night' del 'Bentegodi' contro il : Gianluca Caprari, espulso al 72', salterà non una ma due partite di campionato dei sanniti.

Il Giudice Sportivo ha così motivato la squalifica dell'attaccante di scuola che non potrà essere a disposizione di Filippo Inzaghi per le sfide contro e .

"[...] per avere, al 27° del secondo tempo, a giuoco fermo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, proferito un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara".

Un turno di stop, invece, per Martinez Quarta: l'argentino è stato espulso in Roma-Fiorentina per un brutto intervento ai danni di Dzeko.