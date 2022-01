Ben Arfa trova squadra: è ufficiale il passaggio al Lille

Proseguirà in Francia la carriera di Hatem Ben Arfa, che sembrava essersi arenata dopo la fine dell'avventura al Bordeaux: a puntare sull'ex PSG è il Lille campione di Francia.

Contratto fino al termine di questa stagione per Ben Arfa, rimasto svincolato al termine della scorsa annata e desideroso di tornare sulla cresta dell'onda come un tempo, quando incantava a suon di giocate sublimi le platee transalpine.

Un'opportunità quasi inaspettata per un giocatore che il 7 marzo compirà 35 anni, in un club che tra febbraio e marzo disputerà gli ottavi di finale di Champions League contro i campioni in carica del Chelsea.

Ben Arfa proverà a dare il suo contributo anche in zona goal, in un reparto che ha da poco perso Ikoné, approdato in Italia alla Fiorentina per 15 milioni di euro.