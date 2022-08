Belotti alla Roma: ufficiale l'approdo in giallorosso dell'attaccante

Il club capitolino si assicura le prestazioni dell'attaccante azzurro classe 1993, da poco svincolatosi dal Torino. Vestirà la maglia numero 11.

Il mercato della Roma si chiude con il botto finale: i giallorossi hanno ufficializzato l'ingaggio di Andrea Belotti.

Il 'Gallo', svincolatosi dal Torino dopo la naturale scadenza del contratto che lo legava ai granata, può finalmente iniziare la sua nuova avventura all'ombra del Colosseo e mettersi da subito a disposizione di José Mourinho.

La società capitolina ha annunciato l'arrivo del 'Gallo' con questo tweet che non lascia spazio a dubbi. Vestirà la maglia numero 11.

Questo invece, il comunicato apparso sul sito ufficiale della Roma: contratto annuale con opzione di rinnovo per altre due stagioni al verificarsi di determinate condizioni sportive.

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Andrea Belotti. Il 28enne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive".

Belotti ha rilasciato anche le prime dichiarazioni da nuovo giocatore della Roma: l'obiettivo di migliorarsi costantemente è alla base della scelta di sposare la causa giallorossa.

"Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti - si legge sul sito della Roma - e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia. Adesso non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi".

Il classe 1993 ha sostenuto la prima parte delle visite mediche nella giornata di sabato, mentre la seconda parte completata nella giornata di domenica ha portato alla conseguente firma sul contratto che lo lega, di fatto, alla formazione romanista. Una lunga rincorsa iniziata a fine luglio (qui la nostra anticipazione) e terminata con la più classica delle fumate bianche.

Belotti, che in carriera ha vestito anche le maglie di AlbinoLeffe e Palermo, è reduce da sette stagioni in maglia granata nelle quali ha segnato 113 goal in 251 partite, arrivando ad indossare anche la prestigiosa fascia da capitano.