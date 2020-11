Belotti preoccupa il Torino: problemi al ginocchio contro la Lazio

Il Torino esce con le ossa rotte dalla gara contro la Lazio: oltre alla sconfitta, sono da valutare le condizioni di Belotti.

Piove davvero sul bagnato al . I granata, sconfitti in pieno recupero dalla , rischiano infatti di perdere il loro capitano Andrea Belotti.

L'attaccante granata è stato costretto a chiedere il cambio quando mancava un quarto d'ora al novantesimo a causa di un problema al ginocchio.

Belotti è uscito comunque dal campo sulle sue gambe, salvo posizionare una borsa del ghiaccio sull'articolazione una volta in panchina.

Le condizioni del bomber andranno valutate meglio nelle prossime ore, ma Giampaolo al termine della gara è sembrato ottimista.

"Belotti si è speso molto e ha fatica, spero possa recuperare già per la prossima”.

Il Torino peraltro sarà impegnato tra qualche giorno nel turno infrasettimanale contro il . Nel caso in cui Belotti non dovesse farcela, con Zaza out, toccherebbe a Bonazzoli sostituire il capitano granata.