Bellanova a un passo dall'Inter: affare da 8 milioni più il prestito di un giovane Primavera

I nerazzurri puntano l'esterno del Cagliari per andare a coprire il buco lasciato da Perisic: pronti 8 milioni e il prestito di Carboni o Casadei.

Non solo manovre in attacco. L'Inter, oltre a proseguire i discorsi per portare in nerazzurro Paulo Dybala e riaccogliere Romelu Lukaku, inizia a pensare anche a rinforzare gli altri reparti.

Numericamente, la squadra di Inzaghi è rimasta priva di Ivan Perisic e sta quindi sondando il mercato per sopperire alla mancanza del croato.

Tra i nomi sulla lista di Marotta c'è quello di Destiny Udogie dell'Udinese, ma il club della famiglia Pozzo non è intenzionato a trattare per meno di 25 milioni di euro.

Una cifra troppo alta, che ha portato l'Inter a virare in maniera decisa su Raoul Bellanova. Il 22enne è reduce da una stagione più che positiva al Cagliari malgrado la retrocessione dei sardi: 31 presenze, 2 assist e 1 goal.

L'operazione è già avviata e dovrebbe concludersi per una cifra intorno agli 8 milioni di euro più il prestito di un giovane della Primavera, che potrebbe essere uno tra Franco Carboni o Casadei.

Lo rivela la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come già in giornata potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti per chiudere l'affare.