Belgio, Turkse FC nella bufera: saluto militare di bambini di 9 anni

Il Turkse FC, club belga fondato da immigrati turchi, è nella bufera per il saluto militare fatto da bambini di 9 anni delle giovanili.

L'aggressione della alla Siria sta trovando opinioni contrastanti nel mondo del calcio: da un lato chi condanna tale atteggiamento, dall'altro chi lo promuove e inneggia con un gesto simbolico diventato ormai noto a tutti.

E' accaduto al termine del match tra la nazionale turca e la , con lo juventino Demiral che al momento del goal del pareggio si è lasciato andare con un saluto militare, sinonimo di appoggio alla politica del presidente Erdogan.

Ora un altro episodio che sta facendo molto discutere: in c'è una squadra fondata nel 1969 da immigrati turchi, il Turkse FC, e ciò che sorprende è che stavolta a effettuare il classico saluto non siano stati giocatori affermati ma... bambini di nove anni delle giovanili.

Turkse FC begrijpt niets van heisa over 'militaire groet' jeugdspelertjes https://t.co/pmomaAufoV pic.twitter.com/HGhX1Wij67 — TV Limburg BE (@TVLbe) October 16, 2019

Ecco la foto che li ritrae intenti a sostenere l'offensiva delle forze armate del loro Paese d'origine, motivo di polemica per un intreccio sociopolitico che non dovrebbe coinvolgere dei ragazzini ancora assoggettabili e incapaci di esporre un proprio pensiero critico.

In Belgio si è aperto un vero e proprio caso che sta facendo breccia anche in altre società con forti radici turche, pronte a sostenere una guerra che con il calcio non dovrebbe avere alcun tipo di legame.