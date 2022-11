Il Belgio delude a cinque giorni dall’esordio a Qatar 2022: è sconfitta contro l’Egitto

Ultima partita prima dell’esordio ai Mondiali e sconfitta per il Belgio: i Diavoli Rossi cadono contro l’Egitto.

Si chiude con una sconfitta la marcia di avvicinamento del Belgio a Qatar 2022. I Diavoli Rossi guidati da Roberto Martinez, sono infatti stati battuti per 2-1 dall’Egitto in un test match che si è giocato allo Stadio internazionale Jaber Al-Ahmad di Kuwait City.

Prestazione deludente per il Belgio che al 33’ si è trovato in svantaggio quando, a seguito di un errore al limite della propria area di rigore di Kevin De Bruyne, Mostafa Mohamed è stato abile a recuperare il pallone e a scaraventarlo alle spalle di Courtois con una potente conclusione di destro.

Ad inizio ripresa, al 46’, quando Trezeguet, tra i migliori in campo, approfittando di uno splendido lancio per vie centrali di Salah, si è involato verso la porta avversaria ed ha segnato con un tiro di sinistro dall’interno dell’area.

Al 76’, a rendere il passivo meno pesante una rete di Openda che, ottimamente posizionato in area egiziana, ha sfruttato al meglio un cross dalla sinistra di Carrasco.

Indicazioni non propriamente positive per Roberto Martinez a cinque giorni dall’esordio ai Mondiali contro il Canada. Il Belgio infatti, è parso piuttosto lento in fase di impostazione e soprattutto ha mostrato diversi limiti in fase difensiva.

La sfida con l’Egitto ha rappresentato l’occasione giusta per vedere all’opera anche elementi che non dovrebbero figurare tra i titolarissimi, ma a deludere sono state soprattutto stelle di prima grandezza come Eden Hazard, De Bruyne e Courtois.

Non ha preso parte alla sfida Romelu Lukaku, mentre De Ketelaere è rimasto in panchina per tutti i 90’.

Il Belgio esordirà a Qatar 2022 il 23 novembre ed è stato inserito in un Gruppo F che, oltre al Canada, comprende anche Croazia e Marocco.