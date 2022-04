Beffa Diaby: segna con un doppio tocco dal dischetto, rigore annullato

Non è il primo, non sarà neanche l'ultimo: fatto sta che Moussa Diaby il rigore calciato in Bochum-Bayer Leverkusen non lo scorderà mai.

E' il 65' e dopo un'incursione in area di Paulinho quest'ultimo viene atterrato, con Zwayer, direttore di gara, che non può far altro che concedere il penalty agli ospiti.

Dal dischetto va proprio il giocatore francese che prende la rincorsa e spiazza Riemann per il vantaggio del Bayer: una rete pesantissima, considerando la classifica e la volontà di consolidare il terzo posto.

Il povero Moussa Diaby é la nuova vittima del dischetto scivoloso: doppio tocco del pallone, che va in porta ma non vale. Beffa e 0-0 a Bochum. pic.twitter.com/w9KDGUKcue — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) April 10, 2022

L'arbitro però ferma tutto: Diaby, al momento della conclusione, scivola sul dischetto calciando il pallone due volte. Zwayer consulta il VAR e annulla.

Il rigore non è stato ribattuto, ma considerato nullo: una beffa per la formazione di Seoane che non è andata oltre lo 0-0 finale contro il Bochum.