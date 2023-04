Beauguel segna in rovesciata: Cristiano Ronaldo eliminato dalla King Cup

L'Al-Nasr esce in semifinale contro l'Al-Wehda, decisivo lo splendido goal realizzato in avvia da Beauguel sotto gli occhi di Ronaldo.

Sfuma un altro possibile trofeo per Cristiano Ronaldo. L'Al-Nasr è stato eliminato in semifinale nella King Cup dall'Al-Wehda, rimasto peraltro in dieci all'inizio del secondo tempo.

Un vero e proprio smacco per il campione portoghese, che ha giocato la partita per intero senza riuscire a incidere ed assistendo a uno di quei goal che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Il grande protagonista della gara, infatti, è stato l'attaccante dell'Al-Wehda Jean-David Beauguel, autore di uno splendido goal in rovesciata al 23'. Una gemma accecante che ha sorpreso tutti, compreso CR7 apparso visibilmente sconsolato.

Nella ripresa, come detto, l'Al-Wehda è rimasto in inferiorità numerica per l'espulsione di Al-Hafith ma, nonostante un corposo recupero di circa nove minuti, l'Al-Nasr non è riuscito a trovare il pareggio.

Pareggio in realtà sfiorato da Cristiano Ronaldo, il cui tiro dal cuore dell'area avversaria ha però colpito in pieno la traversa. Al-Nasr eliminato.

Adesso, insomma, non resta che il campionato dove però attualmente l'Al-Nasr insegue la capolista Al Ittihad, prima con tre punti di vantaggio e una partita in meno.