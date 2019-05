Dalla A ad eroe nel beach soccer: Sciacca fa vincere la Coppa Italia al Catania

Fabio Sciacca, ex stellina dell'Under 20 con un passato in Serie A, trascina la DomusBet Catania alla vittoria della Coppa Italia di beach soccer.

Un goal ed un rigore procurato che propiziano il trionfo in Coppa . Non c'entra più il prato verde bensì la sabbia, con Fabio Sciacca trascinatore nella vittoria in finale della DomusBet Catania.

Una storia 'agrodolce' quella dell'ex centrocampista classe '89, che ha appeso gli scarpini al chiodo a meno di 30 anni per via dei tanti infortuni cimentandosi nel beach soccer dove però è diventato protagonista.

Ebbene, Sciacca - oltre 20 presenze in con la maglia del Catania nonchè gioiellino dell'Italia Under 20 ad inizio carriera - ha guidato la DomusBet al successo nella finale di contro il Terracina disputata ad Alghero.

Gli etnei, sotto 3-1, grazie ad un goal ed un penalty guadagnato da Sciacca sono riusciti a riagguantare il pari e a guadagnarsi i tempi supplementari nei quali Zurlinho e Catarino hanno fissato il punteggio sul definitivo 5-3.

Per la DomusBet Catania si tratta del decimo trofeo ottenuto, che la rende la squadra più titolata del beach soccer in Italia. E Sciacca, probabilmente, ha avuto la riprova di essersi dovuto ritirare troppo presto.