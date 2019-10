Bayern Monaco, Süle ko: rottura del legamento crociato

Niklas Süle ha subìto la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro: stagione compromessa per il difensore del Bayern Monaco.

Non solo il pareggio beffa al 91' contro l' per il : nel corso della partita si è fatto male Niklas Süle, le cui condizioni sono apparse gravi fin dal principio.

Il difensore tedesco si è accasciato a terra dopo un contrasto con Florian Niederlechner: gli esami hanno rilevato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, infortunio già patito nel dicembre 2014 ai tempi dell' .

Il club bavarese ha comunicato che Süle si opererà già nella giornata di oggi.

Il classe 1995 è stato poi sostituito da Alaba ed ha lasciato lo stadio in stampelle. Per lui si profila un lungo periodo d'attesa prima del ritorno in campo: potrebbe farcela per le ultime partite della stagione o, al più tardi, per l'inizio della prossima.

Una brutta notizia che potrebbe rilanciare Jerome Boateng, in panchina nell'ultimo incontro e in precedenti occasioni come il match di vinto contro la .