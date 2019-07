Bayern su Lo Celso: potrebbe essere lui il colpo a centrocampo

Il Bayern ha individuato in Giovani Lo Celso uno dei suoi obiettivi per il centrocampo. L’argentino è stato da poco riscattato dal Betis.

Rafforzata la difesa con gli arrivi di Lucas Hernandez e Benjamin Pavard, il è ancora lontano dal chiudere la sua finestra estiva di calciomercato.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Il club tedesco, ancora alla ricerca degli elementi che vadano a sostituire Robben e Ribery, ha visto farsi in salita le strade che portano ad alcuni degli obiettivi principali e quindi ora si sta indirizzando verso nomi nuovi da mettere a disposizione di Kovac. Non è un mistero il fatto che il Bayern nel corso degli ultimi mesi abbia provato a chiudere per Leroy Sané e Callum Hudson-Odoi, le trattative con e non hanno però portato i frutti sperati.

Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayern ha ora individuato in Giovani Lo Celso un nuovo profilo sul quale puntare. L’asso argentino sembrava poter lasciare il Betis per trasferirsi al , nonostante i contatti serrati tra le due società però, non si è riusciti ad arrivare ad un’intesa.

Approdato al Betis nell’estate del 2018 dal con la formula del prestito, il centrocampista argentino è stato riscattato nelle scorse settimane a fronte di un esborso da circa 25 milioni di euro e quella che attende il Bayern non è quindi una trattativa semplice, perché il costo del cartellino del giocatore potrebbe ora superare i 45 milioni.