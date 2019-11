Bayern a picco, Kovac traballa: spunta l'opzione Allegri

Si fa meno salda la posizione di Kovac al Bayern dopo i recenti risultati. Il club tedesco ha già messo Allegri nel suo mirino.

Quello che sta vivendo il non è propriamente un momento esaltante. La compagine bavarese non solo ha vinto appena una delle ultime quattro partite di campionato, ma è reduce da un tonfo clamoroso.

Rimasto in inferiorità numerica già al 9’ della sfida che l’ha visto impegnato contro l’ Francoforte a causa dell’espulsione rimediata da Jerome Boateng, il Bayern è stato travolto per 5-1, annichilito dal reti di Kostic, Sow, Abraham, Hinteregger e Paciencia.

Un ko, quello della Commerzbank-Arena, che rischia di avere serie ripercussioni e che forza di cose pone sul banco degli imputati Niko Kovac. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, la panchina del tecnico croato traballa non poco ed anzi circola già il nome del suo possibile sostituto: Massimiliano Allegri.

Il club bavarese avrebbe individuato proprio nell’allenatore livornese l’uomo giusto dal quale poter ripartire e tenterà di convincerlo ad accettare un trasferimento in .

Allegri è ovviamente libero dopo la chiusura di un ciclo durato cinque stagioni alla guida della e condito da cinque Scudetti, quattro Coppe , due Supercoppe italiane e due finali di .

Considerato uno dei tecnici più appetibili in circolazione, Allegri è stato accostato a diversi club negli ultimi mesi e chissà che una super big del calcio mondiale come il Bayern non possa rappresentare l’opzione migliore per aprire una nuova parentesi potenzialmente ricca di successi.