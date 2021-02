Tegola Bayern: grave infortunio per Tolisso, rischia 6 mesi di stop

Cattive notizie per Tolisso e il Bayern: il centrocampista, a causa della rottura di un tendine del quadricipite, rischia di saltare gli Europei.

Dopo le positività al Covid di Thomas Muller e Benjamin Pavard, il Bayern neo campione del mondo viene scosso dal grave infortunio di Corentin Tolisso.

A dare la brutta notizia è la 'Bild', secondo cui il centrocampista francese - a causa del brutto problema rimediato, la cui natura non è al momento stata resa nota - rischia di dover restare fuori 6 mesi.

L'articolo prosegue qui sotto

Il calciatore è stato operato a Berlino per la rottura di un tendine del quadricipite, avvenuta mentre era intento a provare una conclusione in allenamento.

Inutile dire che Tolisso non sarà arruolabile per la doppia sfida di Champions agli ottavi contro la Lazio, ma lo scenario ben più preoccupante è che l'ex Lione potrebbe veder conclusa già la propria stagione.

Come se non bastasse, a rischio anche la presenza del transalpino ai prossimi Europei in programma quest'estate.