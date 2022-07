Clamoroso tonfo del Bayer Leverkusen: fuori al 1° turno di Coppa di Germania contro una squadra di terza serie

L’Elversberg fa il colpaccio battendo 4-3 in casa la 3ª classificata della scorsa Bundesliga. Delusione per Schick e compagni.

Doveva essere la stagione in cui fare il salto di qualità dopo l’ottimo 3° posto della scorsa stagione e partire bene per il Bayer Leverkusen era fondamentale. Ma così non è stato. Anzi, la partita del 1° turno della DFB-Pokal è andata esattamente all’opposto di come si poteva pensare.

Patrik Schick e compagni all’esordio stagionale sono stati clamorosamente sconfitti dall’Elversberg, squadra dell’omonima città del Land della Saarland che quest’anno milita in 3.Liga, la terza divisione del calcio tedesco, dopo essere stato promossa dalla Regionalliga l’anno scorso.

L’epilogo è stato scioccante per il Bayer: 4-3 il risultato finale, di fronte ai 10mila che hanno gremito la Ursapharm-Arena e hanno festeggiato già dopo 2 minuti per il vantaggio. In realtà è durata poco, visto che al 5’ Hlozek ha segnato il suo primo goal con la maglia del Leverkusen pareggiando i conti.

Nuovo vantaggio casa, nuovo pareggio ospite. Poi 3-2 a fine primo tempo e 4-2 in rapida successione, sfruttando i calci piazzati e le ripartente, con una difesa più che ballerina messa in campo da Geardo Seoane.

La rete di Schick nel finale di gara non è servita a nulla se non ad accorciare le distanze. Il Bayer è comunque riuscito ad avere un paio di occasioni, nessuna delle quali depositata in rete.

Al triplice fischio esplosione di gioia dei padroni di casa, che fanno ancora la storia. Un successo da sogno per una realtà che mai nella storia è riuscita a giocare nelle prime due divisioni del calcio tedesco in era moderna.