Bayer Leverkusen-Bayern Monaco dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bayern Monaco fa visita al Bayer Leverkusen nel 25° turno di Bundesliga: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Bayern Monaco, leader della Bundesliga, affronta il Bayer Leverkusen nel match in programma domenica.

Una partita da non sbagliare per i bavaresi, che attualmente mantengono un piccolo vantaggio di due punti sul Borussia Dortmund, secondo in classifica.

Xabi Alonso ritrova il Bayern

La squadra di Nagelsmann è consapevole che un passo falso potrebbe risultare fatale e per questo farà tutto il possibile per assicurarsi il l'intera posta in palio. Dopo aver segnato in Champions League contro il PSG, Choupo-Moting è chiamato a ripetersi anche in casa, prima di focalizzarsi sul doppio impegno di Champions contro il Manchester City.

Il Leverkusen, che non ha mai perso nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, è attualmente nono in classifica con 34 punti in 24 partite. Moussa Diaby e compagni di non lottare per gli stessi obiettivi del Bayern, ma in una partita secca possono tentare la grande impresa. Una vittoria farebbe particolarmente piacere al proprio allenatore Xabi Alonso, non a caso ex Bayern.

Dove sarà possibile seguire la diretta del match in diretta tv e in streaming? GOAL vi fornirà di seguito tutte le informazioni a riguardo.

ORARIO BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO

Partita: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco Data: 19 marzo 2023 Calcio d'inizio: 17.30 Stadio: BayArena

DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO IN TV E STREAMING

In Italia, il match tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport Football, al canale 203 del satellite.

Il match sarà visibile in diretta streaming, per gli abbonati Sky, su Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

In alternativa si potrà ricorrere a NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il ticket 'Sport' sarà possibile

Paese Canale TV Streaming Italia Sky Sport Football (203 del satellite) Sky GO, NOW

PROBABILE FORMAZIONE BAYER LEVERKUSEN

Il Bayer Leverkusen non avrà a disposizione né Aranguiz né Lunev, fermati dai rispettivi problemi al polpaccio e alla schiena. In dubbio, invece, ci sono Schick, Bellarabi e Amiri.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun.

Ruolo Giocatori Portieri Hradecky, Pentz, Lomb Difensori Hincapie, Tah, Bakker, Kossounou, Tapsoba, Sinkgraven, Fosu-Mensah, Frimpong Centrocampisti Andrich, Demirbay, Mbamba, Palacios, Wirtz, Azhil, Eze Attaccanti Azmoun, Hudson-Odoi, Diaby, Adli, Hlozek

PROBABILE FORMAZIONE BAYERN MONACO

Lucas Hernandez e Manuel Neuer sono i lungodegenti in casa bavarese e il loro rientro è ancora lontano.

Dopo aver saltato il match contro l'Augsburg, Choupo-Moting è in dubbio anche per il match della BayArena.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; Coman, Goretzka, Kimmich, Davies; Musiala, Mané; Muller.