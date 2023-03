Bastoni costretto al cambio contro il Porto: a rischio per Inter-Juventus

Il difensore è stato costretto lasciare il campo nella ripresa di Porto-Inter per un problema muscolare, condizioni da valutare.

Problemi di formazione per Simone Inzaghi in vista di Inter-Juventus, posticipo della ventisettesima giornata di campionato previsto per domenica sera.

Durante il secondo tempo della gara contro il Porto, infatti, Alessandro Bastoni ha chiesto il cambio per un problema muscolare alla coscia la cui entità andrà valutata nelle prossime ore. Al suo posto è subentrato De Vrij.

L'assenza di Bastoni sarebbe pesantissima per l'Inter che quasi certamente dovrà già fare a meno di Gosens, ko alla vigilia della trasferta di Champions.

Nel caso in cui Bastoni non dovesse recuperare Inzaghi potrebbe spostare Darmian sul centrosinistra col ritorno di Skriniar tra i titolari o schierare De Vrij con Acerbi dirottato sul versante mancino della difesa a tre.