Bastoni al Tottenham? Il difensore pensa solo all'Inter: "Ho un contratto"

Voci continue sulla Premier, ma il giocatore interista ha in testa i nerazzurri: "La società non mi ha comunicato nulla, sono tranquillissimo".

Il tormentone in entrata si chiama Romelu Lukaku, viste le voci su un possibile ritorno all'Inter. Anche in prestito. In uscita, però, i tifosi nerazzurri si schierano compatti nel chiedere alla società di tenere a Milano anche nelle prossime stagioni Alessandro Bastoni.

Imprescindibile di Inzaghi in difesa, tra i protagonisti dello Scudetto prima e dei due trofei del 2021/2022 poi, Bastoni ha fatto parlare di sè negli ultimi giorni per le dichiarazioni dell'agente, non proprio dirette verso una netta conferma nell'Inter 2022/2023.

Da canto suo, però, Bastoni sembra voler rimanere. Lo ha affermato dopo il match vinto dall'Italia contro l'Ungheria, nel match valido per la Nations League. Al centro di sussurri ed indiscrezioni riguardanti la Premier League (Tottenham e Manchester United), l'ex Parma ci tiene ad evidenziare la sua volontà: alle quali bisognerà integrare le mosse della società interista.

"Io ho due anni di contratto con l'Inter e sono tranquillissimo, la società non mi ha comunicato nulla" le parole di Bastoni a 'Rai Sport'. "Quindi penso alla Nazionale, vado in vacanza e poi ricomincerò con l'Inter ad Appiano".

Bastoni è in scadenza con l'Inter nel 2024, visto il prolungamento biennale del 2021, ma i tifosi spingono verso un nuovo prolungamento per confermare un futuro a tinte nerazzurre. Antonio Conte e Ten Hag, mister rispettivamente di Tottenham e Manchester United, spingono: se ne parlerà ancora a lungo.

Tra l'altro la Serie A 2022/2023 inizierà prima del previsto - a metà agosto - in virtù dei Mondiali qatarioti, e per questo motivo il calciomercato sarà apertissimo durante le prime quattro giornate. I dubbi relativi ai trasferimenti dovranno essere risolti dalle venti squadre in tempi rapidi.