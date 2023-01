Baselli torna al goal dopo quattro anni: maledizione spezzata

Il centrocampista del Como ha superato un lungo infortunio al ginocchio e l'addio a Torino e Cagliari: rete in Brescia-Como.

Ha aspettato il suo momento nelle ultime due stagioni e mezzo con il Torino. Nei sei mesi di Cagliari. E per metà annata con la maglia del Como. Ora, finalmente, Daniele Baselli può festeggiare il ritorno al goal. Una maledizione che sembrava essere infinita, spezzata nella gara contro il Como.

E dire che Baselli, nel corso dei primi anni di carriera con la maglia del Torino, era emerso come uno dei migliori centrocampisti goleador della Serie A. Inserimenti, conclusioni da fuori, uomo ovunque con una media di quattro reti in ogni annata della massima serie, con il picco delle sei realizzazioni del 2016/2017. Poi, più nulla.

Riuscito a conquistare anche la maglia della Nazionale azzurra nel 2018, scendendo in campo nell'amichevole contro l'Olanda, Baselli è stato costretto a rimanere fuori per un lungo periodo nel 2020 a causa della rottura parziale del legamento crociato. Il responso che nessun giocatore vorrebbe mai ricevere.

Da lì Baselli, che aveva avuto un problema al ginocchio in precedenza seppur di lieve entità, ha dovuto aspettare mesi per tornare in campo, senza più riuscire ad essere decisivo.

Negli ultimi tempi del Torino ha giocato poco, oramai superato nelle gerarchie, lasciando i granata per giocare con il Cagliari nella sfortunata ultima parte di stagione in A del team sardo e dunque firmando per il Como nell'estate 2022.

Il team lombardo ha consegnato a Baselli la numero 10, durante un calciomercato che ha visto arrivare sulle sponde del Lago anche Fabregas. L'ex Torino, ancora una volta, è stato costretto a saltare sette gare autunnali per un problema fisico, tornando a inizio 2023.

Panchina contro l'ex Cagliari, una parte di gara contro il Pisa e dunque un tempo intero giocato contro il Brescia che mancava da inizio novembre. Qui si è scagliato con tutta la forza d'animo degli ultimi quattro anni sulla respinta di Andrenacci, segnando da due passi un goal che aspettava da quel 31 marzo 2019.

Un tunnel talmente lungo, da cui sembrava non poter uscire mai, che Baselli non si è lasciato andare ad una sfrenata esultanza. Ha chiesto di aspettare, solamente dopo la convalida da parte del direttore di gara. Tutto vero, nessuna delusione. Con vittoria e sorpasso ai danni del Brescia come ciliegina.