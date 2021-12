Bari-Taranto dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BARI-TARANTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Taranto

Bari-Taranto Data: 12 dicembre 2021

12 dicembre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (canale 252 del satellite)

Eleven Sports, Sky Sport (canale 252 del satellite) Diretta streaming: Eleven Sports, Sky Go, 196 Sports

Il Girone C della Serie C propone, tra le sfide in programma per la 18ª giornata, anche Bari-Taranto. Si tratta di derby pugliese molto sentito, tra la regina del girone e una squadra con ambizioni di playoff.

Il Bari sta letteralmente monopolizzando il Girone C, con un ritmo difficilmente sostenibile per gli avversari. In 17 partite i pugliesi hanno conquistato 11 vittorie, accumulando un vantaggio di 5 punti sul Palermo secondo in classifica.

Sta facendo un buon campionato il Taranto, attualmente al nono posto con 24 punti. I rossoblù però hanno avuto un calo ultimamente, avendo rimediato 3 sconfitte nelle ultime 5 giornate (in cui i punti ottenuti sono stati solo 4).

Le due squadre si sono affrontate 38 volte con 16 vittorie del Bari, 13 pareggi e 9 successi del Taranto. Si tratta di un derby che non va in scena dalla Serie B edizione 1992/93: in quella stagione, 3-1 del Bari tra le mura amiche e 0-0 in terra tarantina.

Di seguito troverete molto altro riguardo a Bari-Taranto: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni a dei consigli utili su come guardare la partita in tv e streaming.

ORARIO BARI-TARANTO

Il derby tra Bari e Taranto è in programma per domenica 12 dicembre 2021, con il calcio d’inizio fissato pe le ore 17.30. Il teatro del match sarà lo stadio ‘San Nicola’ di Bari.

DOVE VEDERE BARI-TARANTO IN TV

Sarà Sky a trasmettere in televisione Bari-Taranto, in particolare sul canale numero 252 del satellite. Un’altra opzione per assistere a questa sfida di Serie C è rappresentata da Eleven Sports: piattaforma visibile, dopo aver sottoscritto l’apposito abbonamento, sulle moderne smart tv. Avendo invece un televisore non di ultima generazione, basterà collegarlo a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

BARI-TARANTO IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno godersi la sfida tra Bari e Taranto anche su dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet, accedendo all’app di Sky Go. Stesso discorso per Eleven Sports, piattaforma visibile anche tramite questi supporti e non solo in tv. Infine, c’è un servizio che garantisce la visione delle partite di Serie C anche ai residenti all’estero e cioè 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-TARANTO

Mignani dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-1-2, con Frattali in porta e una difesa composta da Pucino, Celiento, Terranova e Mazzotta. Mediana a tre con Mallamo, Maita e D’Errico, con Botta alle spalle di Antenucci e Paponi.

Laterza risponde con il 4-3-3, in cui Versienti, Riccardi, Benassai e Di Maria saranno i quattro difensori davanti a Chiorra. Bellocq in regia con ai lati Labriola e Civilleri. Nel tridente offensivo giocheranno Pacilli, Italeng e Giovinco.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Mallamo, Maita, D’Errico; Botta; Antenucci, Paponi. All. Mignani.

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Di Maria; Labriola, Bellocq, Civilleri; Pacilli, Italeng, Giovanico. All. Laterza.