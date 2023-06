Bari-Sudtirol 1-0: decide Benedetti, biancorossi in finale dei Playoff di Serie B

Il Bari supera l’ostacolo Sudtirol ed è la prima finalista dei Playoff della Serie B 2022/2023: decisivo un goal di Benedetti.

Serviva una vittoria al Bari per prolungare il suo cammino nei Playoff di Serie B e la vittoria è arrivata davanti ad un pubblico delle grandi occasioni. La compagine pugliese, imponendosi per 1-0 contro il Sudtirol, pareggia i conti dopo la sconfitta dell’andata e, in virtù del miglior posizionamento in regular season, si regala un pass per la finale dove affronterà una tra Parma e Cagliari.

Una partita, quella del San Nicola, che ha recitato un unico spartito: Bari padrone del campo ed in costante proiezione offensiva e Sudtirol tutto chiuso in difesa in attesa della giusta occasione in contropiede.

Il tutto si traduce in 90’ che si sono giocati sostanzialmente in un’unica metà campo, ma ai padroni di casa non basta il predominio territoriale per trovare con facilità la via della rete. I Galletti ci provano in ogni modo ma, al momento della conclusione manca sempre qualcosa.

In pieno recupero di primo tempo uno dei momenti di svolta: il Sudtirol, dopo un miracolo di Poluzzi, riparte per la prima volta in maniera pericolosa a seguito di un errore di Ricci: Curto si invola verso la porta e lo stesso difensore biancorosso, poco prima dell’ingresso in area, non può far altro che atterrarlo meritandosi il cartellino rosso. Bari in dieci.

L’inferiorità numerica si fa sentire e i padroni di casa fanno maggior fatica a trovare i giusti spazi tra le maglie della difesa avversaria, ma al 70’ comunque a sbloccare il risultato: Benedetti, entrato in campo da una manciata di secondi, con un gran tiro dal limite non lascia scampo al portiere avversario. E’ 1-0.

Il Bari riesce a gestire il vantaggio fino al triplice fischio finale, facendo esplodere gli oltre cinquantamila accorsi allo stadio per supportarlo.

Il sogno Serie A continua per i pugliesi, il Sudtirol invece vede chiudersi qui la sua splendida favola.

IL TABELLINO

BARI-SUDTIROL 1-0

MARCATORI: 70’ Benedetti

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (69’ Benedetti), Maiello, Bellomo (46’ Matino); Morachioli (69’ Botta, 97’ Zuzek); Esposito (69’ Folorunsho), Cheddira. All. Mignani

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Celli (77’ Rover), Curto, Vinetot; Fiordilino, Mazzocchi (58’ Larrivey), Belardinelli (12’ Eklu), Zaro, Tait; De Col (77’ Cerretta), Odogwu. All. Bisoli

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Eklu (S), Mazzocchi (S), Siega (S), Vinetot (S), Folorunsho (B)

Espulsi: Ricci (B)