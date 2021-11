Bari-Latina dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BARI-LATINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bari-Latina

Bari-Latina Data: 27 novembre 2021

27 novembre 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Reduce dal netto successo ottenuto nel derby contro la Fidelis Andria, il Bari capolista del Girone C del campionato di Serie C, torna in campo per sfidare nel sedicesimo turno del torneo il Latina.

Per la compagine pugliese sono 33 i punti sin qui messi in cascina e sono frutto di un ruolino di marcia decisamente importante che parta di dieci vittorie (due delle quali nelle ultime due uscite), tre pareggi e due sole sconfitte (patite contro Virtus Francavilla e Juve Stabia).

Il Bari comanda la classifica con quattro lunghezze di vantaggio rispetto alla più diretta inseguitrice, ovvero il Palermo, e forte anche del secondo miglior attacco del campionato (27 goal fatti), oltre che della terza miglior difesa (12 le reti subite), si è confermato in questo primo scorcio di stagione una delle grandi favorite nella corsa che portano alla promozione diretta in Serie B.

Il Latina veleggia invece a metà classifica e, dopo un periodo condito da diversi alti e bassi, sembra nelle ultime settimane aver trovato la giusta continuità. I ‘Leoni alati’ sono infatti reduci da due vittorie consecutive (contro Campobasso e Messina) che hanno permesso loro di spingersi fino a quota 16, ovvero a -3 dalla zona che vale un posto nei playoff.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bari-Latina dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BARI-LATINA

La gara che vedrà opposte Bari e Latina si giocherà sabato 27 novembre 2021 allo stadio San Nicola. Calcio d’inizio programmato alle ore 17.30, a dirigere la sfida sarà il signor Adalberto Fiero della sezione di Pistoia.

DOVE VEDERE BARI-LATINA IN TV

Bari-Latina, sfida valida per il 16° turno del Girone C del campionato di Serie C, verrà trasmessa in esclusiva da Eleven Sports. Tutti gli abbonati alla piattaforma, potranno quindi seguire il match sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

BARI-LATINA IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Eleven Sports, Bari-Latina sarà ovviamente visibile in streaming su diverse tipologie di dispositivi. Coloro che sono abbonati alla piattaforma, potranno seguire il match del San Nicola su smartphone e tablet utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi Android e iOS, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale.

I residenti all’estero potranno inoltre seguire il derby di Puglia attraverso 196 Sports.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-LATINA

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Maita, D'Errico, Scavone; Botta; Antenucci, Paponi.

L'articolo prosegue qui sotto

LATINA (3-4-3): Cardinali; De Santis, Esposito, Giorgini; Ercolano, Amadio, Tessione, Di Livio, Nicolao; Sane, Carletti.