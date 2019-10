Bari-Inter Femminile: dove vederla in tv e streaming

Tutto su Bari-Inter Femminile, gara valida per la quinta giornata della Serie A: dove seguire la partita in tv e streaming.

L ' Femminile , reduce dalle pesanti sconfitte contro e , vuole ripartire da Bari dove sarà impegnata per la quinta giornata della .

Le nerazzurre attualmente sono scivolate al sesto posto con soli quattro punti in quattro partite, alla pari del Femminile e già a -8 dalla coppia di testa composta proprio da Milan e Juventus.

Rossonere e bianconere infatti guidano la classifica ancora a punteggio pieno con 12 punti su 12. Il Bari Femminile invece viene dalla sconfitta esterna contro la Florentia ed è attualmente ottavo con 3 punti in 4 partite.

In questa pagina tutte le informazioni su Bari-Inter Femminile e su come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BARI-INTER FEMMINILE

Bari-Inter Femmnile si giocherà sabato 2 novembre 2019 allo stadio 'Antonio Antonucci' di Bitetto. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 15.

Bari-Inter Femminile verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da I nter TV su DAZN . Per vederla sarà necessario possedere una moderna smart tv o collegare il televisore di casa ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Bari-Inter Femminile sarà disponibile in diretta con Inter TV su DAZN collegandosi col proprio pc alla pagina ufficiale del servizio, oppure su tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android. Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.