Bari-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Partita: Bari-Catania

Data: 23 gennaio 2022

Orario: 17:30

Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (Canale 252 del satellite)

Streaming: Eleven Sports, Sky Go, 196 Sports

Dopo due rinvii relativi ai primi due weekend del 2022 la Serie C riparte con la seconda parte di campionato: e, tra le altre gare, spicca quella tra Bari e Catania, confronto tra due piazze "calde" e storiche del calcio italiano.

Il Bari di Mignani guida la classifica con un buon margine sul Monopoli, secondo: ottima la prima parte di stagione per i galletti che hanno dimostrato superiorità e chiarezza di idee. L'ultima sconfitta risale allo scorso 6 novembre quando, al Menti, i biancorossi sono stati sconfitti dalla Juve Stabia per 1-0.

Discorso complesso, invece, per il Catania: il club è ufficialmente fallito lo scorso 22 dicembre ed è in attesa dell'asta giudiziaria che decreterà il futuro in termini di prosieguo o esclusione dal campionato. Intanto, i giocatori di Baldini hanno fatto quadrato, salvo qualche eccezione, e mirano ad andare avanti con orgoglio finché sarà data loro la possibilità di farlo. Insomma: senza nulla da perdere.

All'andata vittoria del Bari in extremis al Massimino grazie alla rete di Simeri, all'ultima azione, complice un errore difensivo della formazione rossazzurra.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Bari-Catania: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO BARI-CATANIA

La partita tra Bari e Catania, in programma domenica 23 gennaio 2022, verrà disputata allo stadio "San Nicola" di Bari: il fischio d'inizio è fissato per le ore 17:30.

DOVE VEDERE BARI-CATANIA IN TV

Esistono più modi per seguire in diretta TV la gara tra Bari e Catania: il match verrà trasmesso sui canali Sky, e precisamente su Sky Sport (canale 252 del satellite).

Un'alternativa è rappresentata da Eleven Sports: basterà scaricare, come di consueto, l'app sulle moderne Smart TV, registrarsi e, dopo aver attivato l'abbonamento dedicato, mensile o annuale, selezionare l'evento.

BARI-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

La partita tra Bari e Catania verrà trasmessa in diretta streaming tramite Sky Go, app offerta da Sky: dopo aver fatto l'accesso con le proprie credenziali, bisognerà, in caso di abbonamento attivo, selezionare l'evento.

Sarà possibile seguire il match in diretta streaming anche su Eleven Sports: basterà accedere al sito della piattaforma, registrarsi e attivare l'abbonamento, mensile o annuale. Poi selezionare l'evento.

Una valida è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-CATANIA

Il Bari senza Maita e Scavone, squalificati: in porta andrà Frattali, mentre in difesa giocheranno Pucino, Celiento, Terranova e uno tra Mazzotta e Ricci. In mediana ballottaggio tra Bianco e Di Gennaro per un posto in cabina di regia, con Mallamo e D'Errico mezzali: sulla trequarti giocherà Botta dietro ad Antenucci e a uno tra Paponi e Cheddira.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Catania con tante assenze: tra i pali confermato Stancampiano, mentre Baldini, in ottica mercato, potrebbe non rischiare Calapai, Zanchi e Pinto, in uscita. Squalificati Claiton e Maldonado: giocheranno Albertini, Ercolani, Monteagudo e Ropolo. In mediana Greco, Cataldi e Provenzano agiranno alle spalle del tridentre composto da Biondi, Moro e Russini.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Mallamo, Di Gennaro, D'Errico; Botta; Antenucci, Paponi.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Ropolo; Greco, Cataldi, Provenzano; Biondi, Moro, Russini.